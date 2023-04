Ladri rubano oro e armi e incrociano il proprietario Spray urticante negli occhi

Avevano già messo a segno il furto e stavano uscendo dall’abitazione con il bottino quando hanno incrociato il padrone di casa che rientrava. Due ignoti, con i volti coperti, hanno affrontato l’uomo spruzzandogli addosso dello spray al peperoncino, evitando che li bloccasse e riuscendo a fuggire. Ma il furto è diventato una rapina. Il padrone di casa, 55enne, ha chiamato il 112 sabato sera verso le 22. In via Gravellona, a Cilavegna, sono arrivati carabinieri e ambulanza. Ma finito l’effetto dell’irritazione agli occhi e alle vie respiratorie l’uomo si è ripreso. I ladri erano entrati nell’abitazione forzando una finestra: all’interno hanno smurato un armadietto metallico, con gioielli in oro e armi regolarmente detenute. S.Z.