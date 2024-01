Ladri nella casa delle giovanili dell’Fbc

Un nuovo furto notturno ai danni di centri sportivi. Nella notte tra venerdì e sabato è stata presa di mira la casa delle giovanili dell’Fbc Saronno di via Sampietro con un copione già visto in passato. Il furto è stato comunque una brutta sorpresa quando si sono recati sul posto per preparare l’impianto ad ospitare le gare del weekend. Hanno trovato la porta a vetri in frantumi, ed il bar parzialmente "ripulito", via bottigliette e lattine, tutte le patatine ed anche qualche spicciolo che era rimasto in cassa. Per la società importanti danni da riparare dalla porta ad alcuni arredi interni danneggiati. Nelle ultime settimane in città sono state oggetto di effrazioni notturne le sacrestie della chiesa della Sacra Famiglia al Prealpi e quella della chiesetta dell’ospedale di piazzale Borella ma anche stabili comunali come la piscina di via Miola e la sede di rappresentanza comunale Villa Gianetti. Elementi utili per identificare il ladro, che potrebbe essere sempre lo stesso potrebbero arrivare dalla videosorveglianza. S.G.