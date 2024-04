Lacrime e cordoglio per la sindaca: "Esempio di passione e dedizione"

È un flusso continuo il cordoglio espresso nei confronti di Mirella Cerini, 50 anni, architetto, sindaco di Castellanza morta improvvisamente al termine delle manifestazioni per l’Anniversario della Liberazione. Dalle più alte cariche dello Stato ai cittadini sui social, tanti i pensieri d’affetto per un donna dalla schiena dritta, sorridente quanto determinata nel suo operare. "Regione Lombardia esprime cordoglio e vicinanza ai familiari di Mirella Cerini, che ieri, dopo le celebrazioni del 25 Aprile, ci ha improvvisamente lasciati". Queste le parole del presidente della Lombardia Attilio Fontana, a nome della Giunta regionale. "Una donna stimata e apprezzata dall’intera comunità del Comune della provincia di Varese e da chi, nelle sue funzioni istituzionali, ha potuto conoscerla", conclude il governatore. Anche la Provincia di Varese, attraverso il presidente Marco Magrini e i consiglieri, ha comunicato il suo dolore: "Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Mirella Cerini. Un esempio di grande impegno, passione e dedizione per il territorio. Condoglianze sentite vanno ai suoi cari e alla comunità di Castellanza". E la Cgil Varese - Spi Cgil ha dichiarato: "Esprimiamo il nostro cordoglio e il nostro dolore per la prematura scomparsa di Mirella Cerini. Una donna di cui ricordiamo l’instancabile impegno amministrativo, ma anche la grande sensibilità sociale nei confronti dei suoi concittadini. Siamo vicini ai famigliari e a tutta la comunità castellanzese". Sentito il ricordo del Gruppo Amga: "La morte di Mirella Cerini ha lasciato tutti noi attoniti e sconvolti. Martedì sera abbiamo condotto con lei l’incontro pubblico in biblioteca, per illustrare ai cittadini le novità che con il passaggio dell’Igiene Urbana alla gestione della nostra società, Aemme Linea Ambiente, saranno introdotte a Castellanza. Mirella Cerini ha servito la sua città sino all’ultimo, con impegno e determinazione, senza mai risparmiarsi. Ai suoi famigliari e a tutta la comunità di Castellanza vanno il nostro pensiero e la nostra incondizionata vicinanza. Giacomo Pigni, segretario Pd di Legnano: "Nel giorno della Liberazione, svolgendo suo incarico di prima cittadina, Mirella Cerini ci ha lasciato in una maniera incomprensibile e dolorosissima".