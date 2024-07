La vettura storica prende fuoco, donna di 64 anni riesce a fuggire

Attimi di paura quelli vissuti dall’automobilista che ieri nel primo pomeriggio a Laveno Mombello era alla guida di una Fiat 500 d’epoca: la vettura per cause da accertare all’improvviso ha preso fuoco.

La conducente, una donna di 64 anni, è riuscita fortunatamente a mettersi in salvo, uscendo dall’abitacolo in tempo prima che le fiamme avvolgessero del tutto la su macchina.

Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario dell’Areu, per fortuna l’automobilista non ha riportato ferite, ma la paura è stata grande. L’incidente si è verificato intorno alle 14 all’interno della galleria lungo la Sp 69 nel comune di Laveno Mombello e ha causato disagi al traffico con un tratto della corsia chiusa per le operazioni in corso.

I vigili del fuoco arrivati da Ispra hanno spento le fiamme che hanno distrutto la vettura e messo in sicurezza l’area.

R.F.