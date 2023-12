La strage di Piazza Fontana in note. Un album dedicato alle vittime

Un album musicale dedicato alla strage di piazza Fontana. Si chiama 17 fili rossi + 1 l’album con 16 tracce di musica e monologhi, dedicato alle vittime della strage di Piazza Fontana a Milano il 12 Dicembre 1969. Il progetto nasce da una lirica di Fulvio Mario Beretta che, con alcuni interventi sul testo e la composizione della musica da parte del musicista legnanese Renato Franchi, ha dato origine al pezzo che dà il titolo al disco. Il titolo "17 fili rossi + 1" è stato infatti suggerito a Beretta e Franchi dalla visione del docufilm "Io ricordo, Piazza Fontana", diretto da Francesco Miccichè e coprodotto da Rai Fiction e Aurora TVv nel 2019, in occasione dei 50 anni dalla strage. Nella narrazione filmica Francesca Dendena, figlia di Pietro, uno dei caduti, fondatrice dell’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre ’69 e interpretata da Giovanna Mezzogiorno, collegava con dei fili rossi le foto delle 17 persone decedute a causa della bomba, di Pino Pinelli e dei presunti responsabili dell’attentato. Erano le 16.37 del 12 dicembre 1969 quando, nel salone centrale della Banca Nazionale dell’Agricoltura, esplose una bomba che causò 17 morti e 88 feriti. Oggi è nato un progetto discografico che vuole ricordare, ma anche denunciare, tutto ciò che si lega a quanto accadde quel fatidico pomeriggio. "17 fili rossi + 1 – Ricordando Piazza Fontana", questo il titolo dell’album, si compone di 16 tracce – musica, canzoni e monologhi – per rievocare l’attentato e le sue 18 vittime: le 17 persone che persero la vita nell’esplosione più l’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra della Questura tre giorni dopo e riconosciuto come diciottesima vittima dal presidente Giorgio Napolitano nel 2009. L’album, che per il momento uscirà solo in formato fisico e non digitale, è pubblicato dalla casa discografica Latlantide. Significativo è l’artwork, curato dallo studio Vise Photograph di Cristian Visentin: la copertina rappresenta i funerali in Piazza Duomo in un’opera grafica di Giovanni Tagliavini, mentre altre immagini realizzate dell’artista milanese arricchiscono il booklet del cd. All’interno di quest’ultimo sono presenti i contributi di Fulvio Mario Beretta, di Francesca Dendena, di Licia, Claudia e Silvia Pinelli, oltre alle foto delle lapidi delle 17 vittime e di Pino Pinelli e, non ultima, l’iconica immagine delle esequie delle vittime nel celeberrimo scatto di Uliano Lucas. Martedì 5 alle 21 in biblioteca a Canegrate si terrà la presentazione dell’album con l’intervento dello storico Giancarlo Restelli. Una serata organizzata da Anpi col patrocinio comunale.