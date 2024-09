La Schiranna si prepara. Appuntamento in fiera nel segno del benessere

Varese città del benessere: è questo il tema al centro della 46esima edizione della Fiera di Varese, che si svolgerà dal 13 al 22 settembre nella consueta location della Schiranna. L’evento infatti punterà non solo a mettere in mostra il tessuto economico del territorio, con 150 aziende in 6.000 metri quadrati di esposizione, ma anche a presentare la città giardino come zona ideale in cui scegliere di vivere. Lo ha spiegato la vicesindaca Ivana Perusin introducendo l’edizione 2024 della campionaria. "Varese si conferma come una città media caratterizzata da un’alta qualità della vita, poiché coniuga bene benessere sociale, culturale e ambientale. A Varese si vive bene, come testimonia anche la crescita nel corso di quest’anno in termini di numero di residenti in città, con circa 300 abitanti in più rispetto all’anno precedente".

L’inaugurazione della fiera sarà venerdì 13 settembre alle 18.30 alla presenza delle autorità. Anche per questa edizione è confermato l’ingresso gratuito. Quella varesina è una fiera multisettoriale, in cui arredamento, edilizia, efficienza energetica, tempo libero e settore alimentare sono le tematiche principali, come hanno ricordato gli organizzatori di Chocolat Pubblicità. "Ma da qualche anno abbiamo dato ampio spazio anche al buon cibo e all’intrattenimento per renderla una manifestazione più completa e accattivante", ha sottolineato Michela Ferro. Torneranno in fiera i talk show condotti da Morena Zapparoli Funari oltre a un ricco calendario di incontri culturali, ludici e sportivi. Tra questi figurano le iniziative promosse da Confesercenti, che porterà in fiera anche la clinica mobile per screening ecografico e mammografico gratuito, organizzata e promossa da Andos, che sarà presente domenica 22 settembre. Ci sarà poi anche lo stand di Camera di Commercio di Varese che parteciperà con l’iniziativa "Varese Destination Wedding", volta a promuovere le location del territorio come sede per matrimoni ed eventi.

"Il progetto è nato da qualche anno e il fatturato in questo ambito diventa sempre più importante", ha detto il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello. Infine lo street food e le serate dedicate allo sport, con le presentazioni delle squadre e delle società della città, dal calcio al rugby fino a pallanuoto e canottaggio.