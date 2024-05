La salute del cuore. Controlli gratis in piazza

Una delle questioni che maggiormente interessa l’ambito sanitario, in questi mesi, riguarda le liste di attesa. Mesi ed anche anni, a volte, per una semplice visita di controllo, magari assegnata a parecchi chilometri di distanza. "Molti risolverebbero il problema aprendo nuovi ambulatori, ma non è questa la soluzione del problema - osserva Alessandra Russo, direttore della divisione di cardiologia e unità coronarica dell’ospedale di Magenta -. Per ridurre le liste di attesa bisogna fare in modo che meno pazienti debbano accedere come malati alla sanità. Occorre sviluppare la prevenzione primaria, attraverso anche una rieducazione del paziente, il quale non deve arrivare in ospedale solo quando la malattia è in uno stadio avanzato ma deve verificare il suo stato di salute con dei controlli semplici dei parametri vitali, che può fare anche col medico di base: dalla misurazione della pressione alla prova della glicemia, dalla saturazione alla frequenza cardiaca".

A Magenta lo si potrà fare gratuitamente domani mattina in piazza Liberazione grazie all’iniziativa "Magenta nel cuore" promossa dall’Asst con la collaborazione del Comune e della Protezione civile. C’è poi una prevenzione di tipo secondaria, quella cioè per le persone già malate, che hanno bisogno di consulti specialistici.

"Per avere sul territorio un ospedale con una Chirurgia d’eccellenza bisogna agire su entrambi i piani, quello sulla prevenzione primaria e quello sulla prevenzione secondaria. In quest’ultimo ambito grazie all’arrivo di nuovo personale, con esperienza e molto motivato, siamo riusciti a far partire nel nostro ospedale - afferma la dirigente - degli ambulatori, come quello per le aritmie, e a riavviarne altri che si erano persi nel tempo, come quelli per le angioplastiche e per la rivascolarizzazione coronarica. A breve aprirà anche un ambulatorio per lo scompenso cardiaco. Questo vuol dire dare ai cittadini delle risposte importanti e qualificate".

Da pochi mesi sono operative due nuove sale di emodinamica con attiguo il reparto di alta intensità di cura coronarica. E tra qualche mese sarà aperto il nuovo reparto: la cardiologia trasmigrerà dall’ottavo piano del monoblocco accanto a queste strutture.