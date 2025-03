La prima vittoria dei No Antenne: "Stop al 5G vicino alla scuola"

Stop all’installazione di due antenne 5G sul tetto di un condominio di piazza Volontari della Libertà, a meno di cento metri dalla scuola Tommaseo. L’alt arriva dall’assemblea dei condomini dopo un incontro con gli esponenti del Comitato Salute Elettromagnetica, da mesi impegnato in città a sensibilizzare i cittadini. Molto vicina al palazzo c’è la scuola Tommaseo, per il Comitato proprio questo è stato "un aspetto determinante nella decisione, la scuola sarebbe stata esposta a un’irradiazione elettromagnetica completamente evitabile, dato che i servizi per la scuola possono essere forniti tramite la fibra ottica già presente in tutta la città".

Il Comitato sottolinea ancora: "I cittadini hanno capito che possono fermare le installazioni attraverso le assemblee condominiali, le istituzioni hanno le mani legate, ma noi possiamo agire informando i residenti". Quindi si ribadisce: "Non siamo contro la tecnologia, ma contro l’assenza di regole che oggi agevolano solo le compagnie di telecomunicazione". Per il portavoce Michele Di Fiore "questa è solo una battaglia vinta, ma l’impegno del Comitato per aumentare la consapevolezza sui potenziali effetti delle onde elettromagnetiche continua. È fondamentale promuovere una riflessione seria su come gestire queste tecnologie nel rispetto della tranquillità e della salute dei cittadini".

Sull’argomento interviene Cinzia Berutti, consigliere comunale del Pd, che fa rilevare come "un’antenna in via Cavalier Azimonti è collocata a ridosso dell’edificio scolastico I.C. Pertini, l’installazione non rispetta il limite della distanza, almeno 150 metri, indicato nel vigente Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 133 del 10 dicembre 2009".

Conclude Berutti: "Abbiamo momentaneamente sospeso la discussione in Consiglio comunale di un’interrogazione sul Piano Antenne, in attesa di un’apposita commissione sul tema. Quando verrà convocata? Aspettiamo di ricevere dall’ufficio preposto l’elenco degli impianti sul territorio e la relativa mappatura".

