La Mensa del Padre Nostro. L’attività è in crescita

La Mensa del Padre Nostro, presieduta da Adriano Broglia, ha presentato i dati dell’attività. Il suo banco della solidarietà (in piazza Soldini) offre gratuitamente assistenza a 99 nuclei familiari così suddivisi: 55 stranieri e 44 italiani, di cui 194 sono adulti e 88 minori. In totale gli assistiti sono 282. Distribuisce latte, biscotti, pasta, riso, farina, olio e molti altri alimenti.

La mensa, in via Bettinelli, aiuta quotidianamente 28 famiglie, consegnando ogni giorno 112 pasti (una media di 4 assistiti per famiglia). "La nostra associazione promuove la collaborazione con l’assessorato delle Politiche sociali del Comune, la Caritas cittadina, le organizzazioni solidaristiche e filantropiche del territorio - spiega Broglia -. Ci sostiene un gruppo numeroso di 256 famiglie solidali, che collaborano con la Mensa del Padre Nostro portando al centro di distribuzione di piazza Soldini, nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio, gli alimenti che scarseggiano. Chi volesse inserirsi nella rete, può telefonare al cell 351.0124334 oppure scrivere a mensadelpadrenostro@libero.it".

S.V.