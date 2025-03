La guida di Confindustria. Plebiscito su Galdabini. È il presidente designato

Luigi Galdabini è l’imprenditore designato alla carica di presidente di Confindustria Varese per il quadriennio 2025-2028. È stato così deciso nell’ultima riunione del consiglio generale dell’associazione datoriale degli industriali varesini, che ha accettato all’unanimità la proposta di candidatura unica avanzata dalla commissione di designazione (composta dai past president Giovanni Brugnoli, Riccardo Comerio e Alberto Ribolla), dopo la consultazione della compagine associativa portata avanti nelle ultime settimane.

Un’opera di ascolto che ha coinvolto, direttamente o indirettamente, quasi un centinaio di imprenditori, con la partecipazione degli 11 gruppi merceologici, dei Giovani Imprenditori e della Piccola Industria e che ha portato fin dai primi incontri a un consenso pressoché unanime su Galdabini. A cui è stata riconosciuta - si legge nella relazione - "una indiscussa esperienza imprenditoriale e associativa", doti e capacità di venire incontro alla "ampia richiesta di una presidenza all’insegna della continuità valoriale e progettuale".

Classe 1958, laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, Galdabini è stato fino a ottobre 2024 amministratore delegato della Cesare Galdabini spa di Cardano al Campo, impegnata nel settore della produzione di macchine utensili e di prova materiali. Impresa di cui oggi riveste il ruolo di managing director e direttore di funzioni e di stabilimento, dopo aver gestito con successo un passaggio generazionale. Galdabini ha già ricoperto diverse cariche in Confindustria Varese, tra cui vicepresidente dal 2015 al 2018 e dal 2019 al 2022. Attualmente ricopre il ruolo di project manager di Mill, il progetto per la creazione di un acceleratore di imprenditorialità a Castellanza al fianco dell’Università Liuc.

"Il che rappresenta un suo ulteriore punto di forza", scrivono nella relazione i componenti della commissione di designazione. Proprio la realizzazione di Mill è emersa durante la consultazione degli associati come "la priorità delle priorità". A Galdabini spetterà il compito di prendere il testimone del presidente Roberto Grassi che ha guidato Confindustria Varese negli ultimi sei anni. Il presidente designato presenterà al consiglio generale la propria con i nomi dei quattro vicepresidenti. L’elezione avverrà all’assemblea generale, il 19 maggio a Volandia.