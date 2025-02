La gestione dei senzatetto allo scalo di Malpensa. Un tavolo condiviso per percorsi e rinserimento

Rafforzare l’impegno per dare risposte adeguate alle persone senza fissa dimora presenti all’interno dello scalo di Malpensa, è la necessità emersa dall’incontro convocato dalla Prefettura di Varese che si è svolto al Terminal 1, finalizzato al rinnovo del protocollo “La gestione delle persone senza fissa dimora presso l’Aeroporto di Malpensa – protocollo operativo”, scaduto il 31 dicembre 2024. Il progetto vede la Fondazione Caritas Ambrosiana come capofila, in partnership con la Croce Rossa Comitato di Gallarate, con la Cooperativa Intrecci e con l’---Asst Valle Olona, oltre a una rete progettuale che include SEA Aeroporti Milano, Polizia di Frontiera ed Enac. L’obiettivo condiviso è garantire una presa in carico ottimale di queste persone nei vari spazi dell’area aeroportuale, indirizzandole verso percorsi di reinserimento sociale. R.F.