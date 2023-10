La dea bendata bacia Gallarate Gratta e vinci da record. Torna a casa dal bar con 6 milioni

Alzarsi la mattina per andare al lavoro, come ogni giorno, stipendio fisso, le spese da tenere sotto controllo per non sforare il budget familiare, e poi scoprirsi all’improvviso, nel pomeriggio, milionario, anzi plurimilionario. Perché il "malloppo" lasciato dalla dea bendata a Gallarate è di quelli che danno una bella svolta alla vita: 6 milioni di euro con un Gratta e Vinci da record. E’ successo al Demi’s Bar, in via Arconti, rione Cedrate, dove ieri sorridevano i titolari cinesi per l’attenzione sul loro locale e i clienti, contenti per il neomilionario, non senza un pizzico di invidia. Appena si è sparsa la notizia della maxivincita è cominciata la "caccia" al supervincitore che farà di tutto per non farsi individuare. Al bar - tabacchi ci sono clienti abituali, che passano per il caffè, qualcuno ieri azzardava di sapere chi fosse il possessore di quel tagliando da 6 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni "da bar" sarebbe un operaio del rione e passa spesso nel locale. E anche ieri sempre secondo i "rumors" di chi frequenta il Demi’s Bar si è fermato, il tempo di un caffè e di quella "grattata" vincente con il tagliando dal costo più alto, 25 euro che lo ha fatto entrare nel club dei milionari. Di colpo. "Beato lui – il commento ieri nel locale - se come si sospetta è un operaio, quei milioni cambiano davvero l’esistenza e poi ti assicuri la vita in pensione da nababbo". Intanto con la speranza di un bis da parte della dea bendata ieri altri clienti hanno tentato la fortuna. Nel Varesotto nell’anno si sono registrate altre vincite, due da 500mila euro a Sesto Calende e a Solbiate Olona, e a maggio il colpo grosso da 2 milioni di euro con un tagliando da 10 euro a Busto Arsizio.