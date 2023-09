La Costituzione ai diciottenni

I residenti di Varese

che quest’anno diventano maggiorenni hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana e la tessera elettorale.

La cerimonia di consegna si è svolta nella tensostruttura dei Giardini Estensi. All’evento, giunto alla sua sesta edizione, erano presenti più di 400 persone tra i ragazzi

e le loro famiglie.

"Tra i significati di aver conquistato la maggiore età c’è la conquista di un diritto costituzionale importante, quello di voto – ha detto il sindaco Davide Galimberti – un diritto che vi permette

di manifestare in modo libero la vostra volontà in occasione delle elezioni. Tra pochi mesi ci saranno le elezioni europee: sarà l’occasione per voi di compiere le vostre scelte e dare piena vita alla democrazia e ai diritti civili. Per questo motivo abbiamo deciso di celebrare la conquista di questo traguardo consegnandovi due strumenti importanti. Fate buon uso di entrambi". Sul palco è salito anche il prefetto Salvatore Pasquariello, che ha indirizzato un saluto ai neo diciottenni. "Essere maggiorenni significa avere coscienza dei propri diritti e doveri, compiere delle scelte per il bene della comunità e per il proprio futuro",

ha sottolineato invece

la consigliera Francesca Strazzi, promotrice dell’evento fin dalla scorsa amministrazione.

L.C.