La corsa di Varese sull’A8: "Motore del nostro sviluppo"

Castronno, area di servizio Brughiera Est. La giornata dedicata ai cento anni dell’autostrada dei Laghi A8, la Milano-Varese, si è conclusa qui, in attesa della sfilata delle auto storiche in programma oggi. I sindaci dei tre Comuni polo del Varesotto - Davide Galimberti (Varese), Emanuele Antonelli (Busto), Andrea Cassani (Gallarate) - insieme ai colleghi Raffaele Simone (Azzate), Stefano Frattini (Gazzada), Franco Zeni (Cavaria), Anna Pugliese (Cairate), Mirko Zorzo (Albizzate), Andrea Tessarolo (Mercallo) hanno rappresentato l’anima varesina della prima autostrada in Italia ideata da un ingegnere visionario, Pietro Puricelli. Giuseppe Gabri, sindaco di Castronno, il Comune su cui è stata realizzata l’area di servizio che ha ospitato la cerimonia pomeridiana (in mattinata l’apertura dell’anniversario a Lainate, nel Milanese) ha fatto gli onori di casa. Accanto ai sindaci il presidente della Provincia, Marco Magrini, il governatore lombardo, Attilio Fontana, e il viceprefetto, Geltrude Corsaro. Il presidente di Automobile Club Varese, Giuseppe Redaelli, ha sottolineato "non solo il valore storico di un’opera pionieristica, ma anche la capacità visionaria di coloro che, come l’Ingegner Puricelli, immaginarono un’epoca in cui l’automobile sarebbe diventata il motore del cambiamento sociale, economico e culturale del Paese". L’A8, oggi l’unica a 5 corsie, fu progettata "con caratteristiche geometriche, tecniche e strutturali idonee per esplicare le prestazioni di velocità e di portata con la maggiore garanzia di sicurezza". Fontana ha sottolineato "il motore di sviluppo e il modello" rappresentato dall’Autostrada Milano-Varese. Al termine della cerimonia è stato svelato un totem realizzato dall’artista Lorenzo Martinoli: resterà nell’area di servizio Brughiera Est (come in quella Villoresi Ovest a Lainate in ricordo dei primi cento anni dell’infrastruttura.