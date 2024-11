La città più verde sta sbocciando. Sono in arrivo 355 nuovi alberi

Il Piano del verde è stato messo a punto dal consigliere comunale delegato alla partita, Orazio Tallarida (nella foto). Un lavoro dettagliato, che indica tutti gli interventi che saranno effettuati in città per mettere a dimora nuovi alberi e migliorare così la situazione di tante strade. Un impegno importante da parte dell’Amministrazione comunale, con una spesa prevista di circa 400mila euro. Secondo quanto indicato nel Piano preparato ad hoc saranno 355 le piantumazioni, un numero davvero consistente, affidate a Marchini Piante. I primi interventi sono stati già avviati nei giorni scorsi, ora si procede con la messa a dimora di altre centinaia di esemplari, che contribuiranno a rinnovare il patrimonio verde della città, con cantieri che si dovranno concludere entro la fine dell’anno. Sono 115 le piante sono già state messe a dimora in via Samarate, e secondo il Piano altre 135 arriveranno in via Pepe, 62 in via Espinasse, 23 in via Valle Olona, ai Santi Apostoli. Interessato dalle nuove piantumazioni anche il parco del poliplesso Rossini cui sono destinate venti alberi, mentre un’altra decina sarà suddivisa tra via delle Ricordanze nel rione di Borsano e alcune strade della zona industriale nel quartiere di Sacconago.

Sottolinea il consigliere Tallarida: "Sono interventi che confermano l’impegno dell’Amministrazione sul fronte del mantenimento e del miglioramento costante del verde pubblico, che vanno avanti ormai da anni". Senza dimenticare che gli alberi, in città, sono i migliori alleati contro l’inquinamento e il cambiamento climatico.

