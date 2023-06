La ciclabile del Fontanile Inaugurato il tracciato sognato da un decennio

di Graziano Masperi

E venne anche il giorno dell’inaugurazione della tanto desiderata pista ciclabile che collega Magenta a Corbetta attraversando il prezioso funtanin Faso (Fontanile Fagiolo). Con tanto di taglio del nastro e passeggiata dei presenti in bicicletta. La pista, come ben sappiamo, è fruibile già da parecchio, ma l’inaugurazione di ieri mattina suggella un traguardo importante. è un tratto di 430 metri importantissimo perché evita ai pedoni e ciclisti di transitare lungo la via parallela, stretta, trafficata e scarsamente illuminata. "I lavori sono stati resi possibili dai fondi regionali, messi quando il sindaco Luca Del Gobbo era consigliere regionale", ricorda il vicesindaco Enzo Tenti. "Un’opera importante – ha aggiunto Francesco Cerati, presidente del Comitato – per gli studenti che arrivano da Corbetta, per gli anziani, per tutti coloro che possono finalmente percorrere questo tratto in sicurezza". La sede ciclabile è stata realizzata con cordonature laterali complanari alla pavimentazione ciclopedonale e manto di usura in conglomerato bituminoso. In corrispondenza di dislivelli sensibili o, comunque, per proteggere ciclisti e pedoni, sono stati installati parapetti e staccionate in legno impregnato e acciaio corten. Completano il progetto la realizzazione dell’illuminazione della pista ciclopedonale, l’installazione di barriere di sicurezza della strada, previste in corten per attenuare l’impatto paesaggistico e la realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.

Il contributo regionale è di 346 mila euro. Fin dall’estate del 2019 un comitato di cittadini reclamò l’esigenza di una pista ciclopedonale in quel tratto, ma il progetto tardò ad arrivare per mancanza di soldi. Finché venne sbloccato grazie all’arrivo di fondi regionali. I lavori sono iniziati lo scorso 5 settembre e sono terminati il 20 febbraio. Il sindaco Luca Del Gobbo ha ricordato quanto sia importante potenziare la rete ciclabile. "I fondi non sono arrivati solo per questo tratto – ricorda – ma anche per la Magenta – Robecco e per la Cassinetta Abbiategrasso. Un ringraziamento al vicesindaco Tenti che ha saputo realizzarla nei tempi stabiliti". Presenti numerosi membri del Comitato, oltre ai consiglieri Maurizio Baroni, Enzo Salvaggio e Silvia Minardi.