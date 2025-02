La Cascina Burattana. Un tesoro da salvare: "Il Comune intervenga"

Cascina Burattana: c’è la volontà di salvarla? È la domanda del consigliere comunale Emanuele Fiore (Gruppo Misto) che ha presentato una interrogazione sullo storico complesso, rara testimonianza di architettura contadina lombarda, avvolto nel degrado. Domanda non nuova, da oltre un decennio la struttura è stata al centro di incontri su un possibile recupero, oggetto anche di tesi di laurea e di un progetto del Politecnico.

A sollecitare l’attenzione era stata la cooperativa agricola Cascina Burattana, che per alcuni anni ha coltivato i terreni intorno secondo i criteri dell’agricoltura biodinamica e biologica aprendo anche alla vendita dei prodotti a km zero. L’attività, con il progressivo peggioramento delle condizioni degli edifici, sempre più spesso interessati da crolli pericolosi, si è trasferita altrove e per la Burattana è sembrato calare il silenzio.

A riaccendere l’interesse, la Soprintendenza alle Belle Arti: gli immobili, di proprietà comunale, sono sotto la sua tutela, quindi di fronte al degrado e abbandono della Cascina nel gennaio 2023 ha richiesto all’amministrazione comunale una relazione sullo stato di conservazione dell’immobile, con adeguata rappresentazione fotografica e sulle eventuali misure di conservazione assunte o che si intendano perseguire per la salvaguardia di quello che l’Ente ha considerato "un bene culturale meritevole di tutela".

Fa rilevare Fiore: "L’amministrazione comunale ha affidato a un pool di professionisti l’incarico di uno studio preliminare per la messa in sicurezza della Cascina per un costo di circa 50mila euro, ma pare che non abbia risposto alla Soprintendenza". Fiore ha presentato un ‘interrogazione al sindaco Emanuele Antonelli: "Non vorrei si arrivasse alla situazione del Conventino, in via Matteotti, che sta crollando del tutto, quindi per la Burattana chiedo quali siano i termini previsti per la realizzazione dello studio preliminare per la messa in sicurezza della Cascina, se si intenda cogliere l’opportunità per valutare la realizzazione di uno studio di fattibilità, finalizzato al recupero, se non intero almeno parziale, dell’immobile e di tutta l’area circostante, se si intenda provvedere almeno alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area con attrezzatura idonea a impedire l’accesso". Intervenire dunque prima che la Burattana si trasformi in un cumulo di macerie.