La battaglia del centro estivo. Vince la mobilitazione dei genitori: più posti e iscrizioni riaperte

L’annuncio dell’ampliamento dei posti disponibili al centro estivo della scuola materna è stato accolto con un cauto sollievo dalle famiglie dei bambini esclusi. Una notizia che segna un primo risultato, ma che non chiude una vicenda ancora densa di incognite. Il Comune ha comunicato l’intenzione di estendere il servizio, inizialmente limitato a soli 100 iscritti, a fronte di oltre 200 domande arrivate. La pubblicazione del bando, datata 9 maggio, aveva lasciato spazio alle iscrizioni dal 12 dello stesso mese, ma nel giro di poche ore tutti i posti erano già esauriti, generando frustrazione tra decine di famiglie escluse.

"La decisione va nella giusta direzione, ma ora servono certezze" commentano alcuni genitori. L’obiettivo, sottolineano, è garantire l’accesso a tutti i bambini rimasti fuori. Il nodo principale, tuttavia, resta il criterio adottato per l’ammissione: l’ordine di presentazione delle domande. Una modalità definita "ingiusta e inefficace", che non tiene conto delle condizioni familiari o lavorative. Proprio per contestare questa impostazione e chiedere un servizio realmente accessibile, oltre 400 cittadini hanno firmato una lettera indirizzata al commissario straordinario Antonella Scolamiero. L’iniziativa è partita dai genitori direttamente coinvolti, ma ha trovato sostegno anche tra famiglie non interessate in prima persona. "Non c’è alcuna motivazione politica – spiegano – solo il bisogno di garantire un servizio educativo a misura di comunità".

A generare ulteriore disappunto è stata anche la gestione delle comunicazioni da parte dell’Istituzione Zerbi. Secondo quanto riportano le famiglie, solo gli ammessi hanno ricevuto una notifica ufficiale, mentre per gli esclusi non è stato previsto alcun riscontro, lasciando spazio a incertezza e malumore. Nel pomeriggio di lunedì è arrivata la nota ufficiale del commissario straordinario che conferma l’intenzione di ampliare il servizio.

Sara Giudici