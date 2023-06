Italia trionfa alla Coppa del Mondo di Canottaggio, 5 medaglie a Varese!

Prime 5 medaglie per l’Italia alla Coppa del mondo di canottaggio alla Schiranna: tre ori, un argento e un bronzo. Nel Para Rowing Gian Filippo Mirabile e Daniele Stefanoni hanno vinto argento e bronzo nel singolo. Tra i Pesi Leggeri è arrivato un autentico en plein della nazionale italiana con il triplo oro conquistato in rapida successione da Niels Torre (singolo maschile), Francesco Bardelli e Stefano Pinsone (due senza maschile) e dall’equipaggio "di casa" del quattro di coppia maschile, con Nicolò Demiliani (Canottieri Varese) e i fratelli Luca e Giovanni Borgonovo (Canottieri Gavirate) insieme a Matteo Tonelli. Un trionfo che ha fatto esplodere le tribune tinte d’azzurro. Sotto il profilo organizzativo anche la seconda giornata è trascorsa al meglio, come ha voluto sottolineare il presidente di World Rowing Jean-Christophe Rolland. "È sempre bello essere qui a Varese perché raramente troviamo un’accoglienza così calorosa e un gruppo di volontari così energico: il tempo è fantastico, le condizioni del lago sono perfette". Soddisfatta anche Lara Magoni, sottosegretario con delega allo sport di Regione Lombardia, che dalla Schiranna ha lanciato una proposta, la creazione di un centro federale di canottaggio a Varese. "Sognare è lecito e dopo tutti questi eventi organizzati so che Varese ha la possibilità per farlo". Oggi calerà il sipario sulla Coppa del mondo: equipaggi in acqua fin dalle 8.25 per le Finali B, preludio al via (alle ore 10.05 in diretta televisiva su Rai Sport) delle 19 Finali A che consegneranno altrettante medaglie (start dell’ultima regata alle 14.41). A contribuire al successo organizzativo è stata anche la tecnologia OpenFiber: la sua rete in fibra ottica integrale ha garantito connessioni ultra-veloci. Il sito della Schiranna fa parte infatti del progetto di espansione della copertura relativa alle aree grigie grazie al piano finanziato con i fondi del Pnrr. A Varese OpenFiber ha investito 11 milioni connettendo 28.500 unità immobiliari.Lorenzo Crespi