Travolta da un tir in curva a Rozzano: macchina distrutta e autista in codice rosso in ospedale

Rozzano, 9 agosto 2024 - Grave incidente stradale questa mattina poco prima delle 10 in viale Lazio a Rozzano. Un autotreno affrontando la curva tra la caserma dei Carabinieri e il comando della polizia locale ha agganciato un'auto che ha trascinato per alcuni metri. Immediatamente l'allarme è stato lanciato da alcuni passanti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i Carabinieri e la Croce Rossa di Opera.

La persona al volante dell'auto, una donna di 70 anni, è stata trasportata in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Humanitas.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. In seguito all'incidente, avvenuto su una delle principali arterie cittadine, la circolazione è rimasta completamente bloccata e il traffico deviato per consentire in sicurezza le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.