Investe due persone e fugge: rintracciata

Rintracciata la donna alla guida dell’auto che nella notte tra sabato e domenica ha investito due persone, quindi si è allontanata dal luogo dell’incidente. I carabinieri hanno raccolto la sua testimonianza, al vaglio altri elementi per chiarire la dinamica e la posizione dell’automobilista che non si sarebbe fermata per prestare soccorso.È accaduto lungo la strada statale 394, a Germignaga, in un tratto dove poco prima dell’investimento si era verificato un incidente nel quale un’automobile aveva urtato un cervo.

Un impatto violento che ha danneggiato la vettura e spaventato il conducente il quale chiamava subito i soccorsi. Nell’ attesa si è creata una coda lungo la strada, ad un certo punto una donna, probabilmente spazientita, ha chiesto di spostare le macchine poi ha invertito il senso di marcia, manovra con la quale prima ha urtato un’altra auto poi ha investito due persone, quindi si è allontanata. Fortunatamente non gravi le condizioni delle due giovani investite, una delle quali è stata accompagnata all’ospedale di Varese. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Luino, che hanno ascoltato le testimonianze e ricostruito l’accaduto. R.F.