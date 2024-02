Inveruno, acqua al Marcora. I vigili del fuoco traslocano tre classi

"C’era acqua sul pavimento, oltre alla muffa. Non si poteva fare lezione in queste condizioni". È la voce del rappresentante di classe a scandire la cronaca di una giornata movimentata all’istituto superiore Marcora di Inveruno. "Una cinquantina di studenti dell’indirizzo turistico– racconta – hanno dovuto traslocare. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno di fatto chiuso tre classi". Dopo gli scioperi di quest’autunno per il freddo e l’umidità, il maltempo che in questi giorni ha interessato la Lombardia ha riportato l’attenzione sui problemi di una scuola (come tante) che attende un restyling. "Vogliamo portare all’attenzione di tutti il problema di fondi che rallenta gli interventi – spiega il rappresentante di una delle classi coinvolti dal disagio –. Ieri sono stati trovati tre locali dove siamo riusciti a fare lezione. Ma nel caso di nuove piogge, qualora in altre aule si riscontrassero problemi simili, non ci sarebbero altri spazi disponibili".