Interventi di derattizzazione in tutti i quartieri della città

Guerra ai topi: sono stati avviati in città gli interventi per contrastare la presenza dei roditori e riguarderanno l’intero territorio comunale.

Nei giorni scorsi ad essere interessato dalle prime operazioni di derattizzazione è stato il quartiere di Borsano, quindi si procederà per fasi in tutti gli altri rioni. Spiega Orazio Tallarida, consigliere delegato al Verde che ha programmato in collaborazione con l’Ufficio ecologia il piano dei lavori: "Basta interventi a spot, la pianificazione ci consentirà un’azione preventiva e continuativa".

Continua Tallarida: "Gli operatori interverranno quattro volte all’anno", dopo gennaio nei mesi di febbraio, aprile, maggio, complessivamente la pulizia riguarderà oltre 20mila tombini presenti nel territorio comunale. Le presenze allarmanti dei topi sono state segnalate in diversi casi dai cittadini sulle pagine social, in periferia come in centro città, presenze purtroppo favorite anche dagli incivili che abbandonano rifiuti ovunque".

Ancora nei giorni scorsi sono stati visti aggirarsi intorno a sacchetti contenenti residui di alimenti, gettati sui marciapiedi.

Con la pianificazione della derattizzazione i topi hanno però finito…di ballare.

Ros.Fo.