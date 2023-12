Varese, passa un anno e mezzo in carcere ma è innocente: ora vuole un risarcimento

Accusato di un doppio stupro, detenuto per un anno e mezzo e poi assolto, ora chiede di essere risarcito per ingiusta detenzione. È la richiesta avanzata da Hamza Elayar, arrestato a fine dicembre 2021 con l'accusa di una doppia violenza sessuale, e poi assolto insieme all'altro imputato Anthony Fusi Mantegazza il 7 marzo di quest'anno con formula piena, con la Procura che ha rinunciato a presentare ricorso in appello.

A pesare sulla decisione del collegio del Tribunale di Varese furono alcuni punti in particolare. Le due ragazze vittime di violenza sessuale non hanno compiutamente riconosciuto i due imputati in aula come gli aggressori, la geolocalizzazione di Fusi Mantegazza in un locale distante dai luoghi degli stupri e un teste che ha scagionato entrambi gli imputati.

Questi elementi sarebbero emersi sin da subito ma, nonostante questo, i due imputati sono rimasti in carcere per quasi un anno e mezzo. Elayar, assistito dagli avvocati Fabio Bascialla e Maurizio Punturieri, ha quindi chiesto di essere risarcito per quella ingiusta detenzione.