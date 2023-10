Infortunio sul lavoro. Operaio ferito alla mano

Infortunio sul lavoro ieri mattina a Porto Valtravaglia in un’azienda di cosmetici. L’allarme è scattato intorno alle 8 con la richiesta di intervento ai soccorsi che sono subito arrivati con ambulanza e auto medica. Ferito a una mano un operaio di 47 anni, al vaglio delle forze dell’ordine gli elementi raccolti per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Sul posto i tecnici di Ats Insubria, competenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e una pattuglia dei carabinieri di Luino. L’operaio ferito è stato stabilizzato dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Luino in codice giallo. Infortunio domestico invece, sempre ieri mattina, per un’anziana di 89 anni che si è ferita mentre effettuava dei lavori nel giardino di casa a Brebbia. Ha perso l’equilibrio ed è caduta su un paletto che le ha procurato una ferita alla gamba. L’elisoccorso ha portato l’anziana in ospedale a Varese, per fortuna meno gravi di quanto temuto le conseguenze dell’infortunio. Ros.For.