Infortunio sul lavoro nel Varesotto, operaio colpito alla testa da cestello per il trasporto di materiali

Brezzo di Bedero (Varese), 19 luglio 2023 – Infortunio sul lavoro oggi nel primo pomeriggio a Brezzo di Bedero. Ferito un operaio di 62 anni mentre stava lavorando in un cantiere edile nel centro del paese. La chiamata ai soccorsi intorno alle 14, la situazione sembrava molto grave, l’uomo era stato colpito alla testa da un cestello per il trasporto di materiali.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, l’ambulanza con gli operatori sanitari dall’ospedale di Cittiglio, l’elisoccorso decollato da Como e i vigili del fuoco, per i rilievi i carabinieri di Castelveccana e i funzionari di ATS Insubria, competenti in materia di sicurezza sui posti di lavoro. Dopo le prime cure le condizioni dell’operaio, che era cosciente, sono apparse meno gravi di quanto si fosse temuto all’inizio, ha riportato vari traumi ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Fortunatamente non è in pericolo di vita ma l’ennesimo infortunio di un lavoratore riporta l’attenzione sulla necessità, come chiedono da tempo le forze sindacali, di maggiori controlli per garantire più sicurezza.