Il Global Recycling Day al Tommaseo

Premi ricchi per i Contest M’illumino di meno e presentazione dei risultati dei “Pilastri” all’evento Green School dell’I. C. “Tommaseo”.

I bambini e i ragazzi della scuola bustocca hanno partecipato all’evento “Giornata Mondiale del Riciclo alle Tommaseo”, del 18 marzo 2025, presso la “Sala Cicerone” che sintetizza l’impegno della scuola “Tommaseo” nella protezione dell’ambiente, grazie al contributo di tutta la comunità scolastica con piccoli gesti.

L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio e rientra nell’ambito del programma “Agenda Verde 2025”; inoltre, è inserito negli eventi del “Festival della Vita” del Centro Culturale San Paolo odv nazionale.

Ad apertura dell’incontro c’è stato il saluto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Parisini e del sindaco di Busto Arsizio, dott. Emanuele Antonelli. Hanno preso la parola anche alcuni dei rappresentanti dei partner dell’evento (Ass. “Amici delle Tommaseo”, Legambiente BustoVerde, il Festival della Vita (evento itinerante in Italia con medaglia del Presidente della Repubblica), Centro Sociale San Paolo odv nazionale, Plastic Free, Mascotte Legambiente “Il Pollicino”, l’Agesp, la Famiglia Bustocca, il Circolo Fotografico Bustese, Fondazione Istituto Cinematrografico “Michelangelo Antonioni”).

La prof.ssa Parisini ha sottolineato l’impegno della scuola , la collaborazione di studenti, personale e famiglie per la realizzazione degli obiettivi. Siamo stati citati e ringraziati anche noi come classe nella preparazione di questo articolo.

Il Sindaco Antonelli ha avuto parole di incoraggiamento per le azioni che ogni giorno compie la “Green School”, chiarendo che tutti possono fare la differenza.

A seguire, è avvenuta la premiazione degli alunni dei due Contest M’Illumino di meno, ovvero “Cena a lume di candela” e “Per me il risparmio energetico è …” con ricchi premi, attestati e gadget. Grazie alla diretta meet, non solo tutta la comunità scolastica, ma anche le famiglie hanno seguito l’intera manifestazione.

I bambini (3C Primaria) hanno presentato l’impegno relativo ai Pilastri Green School Rifiuti ( “Merenda Sballata” e “Spesa Sballata”) e Spreco Alimentare con il recupero dei pasti avanzati dalla mensa destinati a quelle dei poveri.

Inoltre, sono intervenuti bambini della 3B Primaria, che hanno testimoniato il fattivo impegno domestico nel rispetto dei pilastri ecologici Green School. Anche le classi 3A e 3D Primaria hanno un ruolo attivo nel Progetto Green School.

Ha parlato poi il responsabile Agesp, arch. Massimo Lonardo riferendo dell’importanza della raccolta differenziata e presentando il ruolo del centro del riuso di Busto Arsizio.

La mattina si è conclusa con l’invito al prossimo appuntamento del 28 aprile 2025 e con l’annuncio dell’adesione della scuola alla Green Food Week 2025.