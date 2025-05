Appalto farmaci tutto da rifare. Contratto sciolto

Lo scorso febbraio dopo il nuovo appalto per la logistica di Asst Sette Laghi, affidata ad un’azienda esterna, erano emerse criticità, in particolare per la distribuzione dei farmaci, con ritardi e consegne incomplete che hanno portato l’Asst per la risoluzione del contratto. Lo ha annunciato ieri il direttore generale della Sette Laghi Giuseppe Micale, che ha anche illustrato i prossimi passaggi. L’avvicendamento avverrà in un mese circa. "Speriamo nel subentro per massimo metà giugno".

L’intenzione di Asst è di far tornare la gestione dei farmaci all’interno. "Vogliamo riattivare gli armadi semiautomatici robotizzati che risalgono al 2007" - ha precisato Micale. La procedura urgente durerà un anno e seguirà un altro iter per l’aggiudicazione del servizio per sette-nove anni.