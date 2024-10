Infermieri, via il nuovo corso. Intanto l’Asst ne assume 47: "Professione fondamentale"

Professione infermiere, figura fondamentale nelle strutture sanitarie nelle quali c’è grande bisogno. L’altra mattina nell’Aula Suor Bianca all’ospedale di circolo di Busto Arsizio è stato inaugurato l’anno accademico 2024/25 del corso di laurea in Infermieristica, presenti 110 aspiranti infermieri, di cui 43 nuove matricole, motivate e pronte a cominciare il percorso formativo.

All’inaugurazione sono intervenuti il direttore sanitario Stefano Schieppati, il direttore sociosanitario John Tremamondo, il direttore amministrativo Stefania Stigliano,la dottoressa Vittoria Frontuto, responsabile del Dapss (Direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociosanitarie), la dottoressa Elisabetta Balestreri, direttore didattico della sede di Busto Arsizio, il dottor Stefano Carlini di Ats Insubria, i professori Alberto Passi e Fabio Angeli dell’Università dell’Insubria e la dottoressa Laura Toia della Fondazione Molina.

Dai vertici dell’azienda sanitaria il messaggio per le matricole: "Ai nostri ragazzi auguriamo di continuare a credere nella professione infermieristica e di farsi guidare, sempre, da passione, energia e umanità". Sempre più ricercati gli infermieri, anche all’interno dei presidi che fanno riferimento all’Asst Valle Olona dove dal 16 ottobre, se accetteranno la proposta di assunzione, potrebbero prendere servizio 47 infermieri, a tempo pieno e indeterminato. Lo prevede la delibera del primo ottobre firmata dal direttore generale di Asst Valle Olona Daniela Bianchi. Assunti sulla base della graduatoria del recente maxi-concorso che ha visto la collaborazione di tre aziende, Asst Sette Laghi, Asst Valle Olona e Asst Lariana, per 306 posti, graduatoria approvata dall’Asst Lariana, ente capofila.

Assunzioni che, si precisa nella delibera, sono indispensabili "per evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei minutaggi minimi assistenziali, la stesura di una turnistica nel rispetto della legge, nonché per garantire il rafforzamento dei servizi infermieristici distrettuali e delle équipe territoriali mediante lo sviluppo del ruolo dell’infermiere di famiglia e di comunità". Sempre rivolto agli infermieri è l’avviso pubblico sul sito dell’Asst Valle Olona per 63 posti a tempo pieno e determinato per 8 mesi. Nel frattempo c’è l’opportunità per 47 professionisti già in graduatoria di essere assunti a tempo pieno e indeterminato.

Rosella Formenti