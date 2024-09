Varese, paura al pronto soccorso: due infermieri aggrediti da un paziente arrivato in ambulanza

Varese, 24 settembre 2024 – Non si fermano le aggressioni al personale sanitario. Stando al sindacato degli Infermieri Nursing Up, nelle ultime 72 ore sono stati sei gli episodi registrati. Tra questi anche la violenza avvenuta nel pronto soccorso dell’ospedale di Varese attorno alle 3 del mattino di sabato 21 settembre. Vittime due infermieri colpiti da un uomo trasportato in ambulanza.

Stano alla ricostruzione dei fatti, l’uomo è stato portato all’interno del Ps in stato di incoscienza: quando l’infermiera, intervenuta per una prima verifica dei parametri, ha slacciato la camicia rompendo un bottone si è vista schiaffeggiare dal paziente. In suo soccorso è arrivato un collega, anche lui aggredito dall’uomo di origini straniere.

A quel punto, il personale del PS ha azionato il pulsante collegato direttamente con la Questura e una volante della polizia è arrivata subito in ospedale. L’uomo è stato bloccato e portato via dagli agenti.

"Impossibile non raccontare il nuovo ‘bollettino’ di guerra”, ha detto il sindacato. E ha proseguito spiegando che c’è “uno scopo preciso”. “Non ci limitiamo alla mera cronaca, a cui ovviamente non possiamo e non dobbiamo tristemente abituarci. La nostra disamina dei fatti ci porta ad un pericoloso comune denominatore che non può essere affatto ignorato: in nessuno dei 6 casi era presente sul posto un agente di polizia pronto a intervenire”, sottolineano da Nursing Up.