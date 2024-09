Grave dopo lo schianto in città. Paura per una coppia a Berzo Demo Grave incidente a Bergamo: motociclista di 47 anni coinvolto in uno schianto con un'auto. Ferito gravemente, trasportato in codice rosso all'ospedale. Altro incidente a Brescia con marito e moglie feriti in modo grave in una caduta in moto. Entrambi trasportati in ospedale.