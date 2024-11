Grave incidente a Mendrisio, schianto frontale tra due auto: due morti e una donna in fin vita

Due uomini sono morti e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera a Mendrisio, nel Canton Ticino in Svizzera. Una delle vittime aveva 38 anni ed era residente a Varese, l’altra era un trentenne di Lugano. La donna, di 42 anni, è ricoverata in condizioni gravissime: la prognosi è riservata.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 21 di sera in via Carlo Maderno, in direzione di Melano. Secondo una prima ricostruzione, le due auto viaggiavano in direzione opposta quando – per ragioni da ricostruire – la macchina guidata dallo svizzero ha perso il controllo ed è finita contro l’altra auto.

Per i due uomini, i soccorritori non hanno potuto fare nulla, mentre la donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale in supporto sono intervenuti agenti della Polizia comunale di Mendrisio e i vigili del fuoco del Centro di soccorso cantonale del Mendrisiotto.