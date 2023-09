Si ribaltano con la macchina in autostrada: morti due anziani coniugi. Autolaghi bloccata

Besnate (Varese) – Grave incidente in autostrada: morti due anziani coniugi. E’ accaduto poco dopo le 16 di oggi sulla diramazione A26/A8 all’altezza di Besnate, in provincia di Varese, poco dopo il casello in direzione di Gallarate.

A perdere la vita un uomo di 88 anni e una donna di 84. La loro auto si è ribaltata, senza coinvolgere altri mezzi. Immediati sono scattati i soccorsi, anche con l’elicottero, ma per i due anziani non c’era più nulla da fare: entrambi sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e e forze dell’ordine.

L’incidente ha avuto forti ripercussioni sul traffico lungo l’Autolaghi, in entrambe le direzioni. Al momento, secondo quanto riferisce Autostrade per l'Italia, si registrano un chilometro di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria in direzione della A8 Milano-Varese e due chilometri di coda verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.