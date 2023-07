Incidente sulla A8 Milano-Varese: chiusa l’autostrada e chilometri di coda su entrambe le corsie

Sulla A8 Milano-Varese è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Lainate e il bivio con l’A9 in direzione dell'allacciamento con l’A4 a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 9, che ha visto coinvolte tre autovetture e un mezzo pesante.

A causa dell’incidente è stata interessata parzialmente anche la carreggiata opposta. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda verso Milano e 3 km verso Varese. Inoltre si registrano 5 km di coda in A9, in corrispondenza dell'immissione obbligatoria in A8 verso Varese.