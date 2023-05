Incidente sull’A8, si ribalta un rimorchio e colpisce un’auto: lunghe code per Milano

Lunghe code sulla A8 in direzione Milano per un incidente che ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante all’altezza di Castronno, in provincia di Varese. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, un rimorchio si è ribaltato introno alle 8 di mattina di mercoledì e quattro persone sono rimaste coinvolte. Per il momento non si segnalano feriti gravi.

La circolazione è limitata ad una sola corsia e pertanto il traffico è rallentato tra Gazzada e Solbiate Arno. Sul posto sono intervenute tre ambulanze dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, la polizia stradale di Busto Arsizio e i carabinieri di Varese. Non è chiara, per ora, la dinamica dell’incidente, ma le forze dell’ordine stanno effettuando i rilevamenti.