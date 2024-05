Incidente in A8 tra Busto e Castellanza: 6 persone ferite e coda in direzione Milano

Busto Arsizio (Varese) – Un incidente accaduto dopo le 17 tra tre auto ha causato pesanti disagi sull’autostrada A8 nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza nella giornata di oggi, domenica 5 maggio. Ferite 6 persone, per fortuna nessuna in gravi condizioni.

Nel tratto interessato si sono formate lunghe code in direzione di Milano, sul posto i soccorsi con ambulanze e automedica e gli agenti della Polstrada per i rilievi. Nello scontro le cui cause sono ancora da accertare ferite 6 persone, due donne di 47 e 49 anni, una bambina di 12 anni e tre uomini di età compresa tra i 52 e i 59 anni. Per due di loro è stato necessario il trasporto al pronto soccorso con ferite di media gravità. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità con code e rallentamenti.