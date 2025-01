A fuoco la canna fumaria e un box a Samarate e a Varese: pompieri al lavoro

Gallarate (Varese), 7 gennaio 2025 – Incendi che si scatenano dalle canne fumarie e che mettono a rischio un’intera abitazione. Sono i rischi che si corrono se non si interviene al più presto con le squadre dei vigili del fuoco. E proprio in provincia di Varese il giorno dell’Epifania, il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco ha scongiurato questo pericolo. Due infatti le chiamate nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri. Il primo a Samarate in via IV Novembre per l'incendio proprio di una canna fumaria. Grazie all’azione in tempi rapidi della squadra arriva da Busto-Gallarate le fiamme non si sono propagate al tetto dell'abitazione. Non ci sono stati feriti.

L'incendio del box e del locale attrezzi la sera del 6 gennaio a Varese

Intervento altrettanto risolutivo poche ore più tardi, alle 21,30 circa, a Varese in via Vanetti per l'incendio di un box adibito a deposito attrezzi nelle vicinanze di un'abitazione. L’opera di spegnimento ha permesso di circoscrivere fiamme al deposito evitando che potessero propagarsi agli edifici circostanti. Anche in questo caso non si ci sono state persone rimaste ferite o intossicate.