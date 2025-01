Cairate, fiamme nella notte nelle cantine di un condominio: torna l’ombra del piromane seriale

Cairate (Varese), 2 gennaio 2025 – Potrebbe esserci la “firma” del piromane seriale di Cairate dietro l’ennesimo incendio che si è verificato questa notte in uno scantinato di un condominio di via San Giacomo. L’allarme per i vigili del fuoco di Busto-Gallarate è scattato alle 5 del mattino. Grazie al tempestivo intervento, le fiamme sono state circoscritte e successivamente è stato necessario fare evacuare i fumi dell'incendio che avevano riempito l'androne delle scale. Non si sono registrati feriti, ma per i residenti dei palazzi della via, questa mattina, è stato come rivedere le scene di un film già visto.

I vigili del fuoco hanno dovuto evacuare l'androne del palazzo invaso dal fumo

Cinque anni di sospetti

Sì, perché da almeno cinque anni chi vive nei caseggiati della strada deve fare i conti con diversi incendi, nelle cantine come negli ascensori, tutti riconducibili alla stesse mani di un uomo con problemi comportamentali che in un’occasione, nel 2022, è stato anche sorpreso in flagranza dai carabinieri. Si tratterebbe di un soggetto aggressivo, con problemi di natura psichiatrica che sfogherebbe, per così dire, appiccando incendi per “vendetta” nei confronti dei residenti. Una situazione che nel tempo non si è mai risolta, al punto da spingere il sindaco di Cairate Anna Pugliese a chiedere un incontro col prefetto. Le indagini appureranno se il sospetto ha delle basi reali, ma chi vive nella via è pronto a scommettere che l’incubo del piromane si sia di nuovo materializzato.