Raffica di roghi nella notte. Cantine, auto, sterpaglie. Danni da botti e petardi

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco nel territorio varesino. Tra il 31 dicembre e ieri sono stati 18 gli interventi degli operatori del comando provinciale di Varese e dei distaccamenti locali. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’intervento più impegnativo si è svolto a Clivio, dove è stata portata in salvo un’anziana di 83 anni. Secondo quanto ricostruito, nell’abitazione dell’anziana si è sviluppato un incendio, dalle cause ancora da accertate. La donna è uscita sul balcone, mentre i locali erano invasi dal fumo. L’arrivo tempestivo dei soccorritori ha evitato le più gravi conseguenze: l’83enne stava bene e non ha avuto bisogno di ricovero in ospedale.

A Oggiona Santo Stefano, in via Falcone, squadre in azione per l’incendio di una siepe nelle vicinanze di alcune abitazioni. Il rogo ha interessato e danneggiato alcune automobili, che erano posteggiate lungo la strada. Il sospetto è che le fiamme siano partite dallo scoppio di alcuni botti.

I vigili del fuoco sono poi intervenuti a Mercallo, in via Torino, per un’incendio di sterpaglie e ramaglie. Grazie al tempestivo intervento è stata scongiurata la possibilità che potesse prendere fuoco il bosco nelle immediate vicinanze. Anche in questo caso la causa potrebbe essere stata l’esplosione di qualche botto. Da sottolineare che nella notte si sono susseguiti interventi in tutto il territorio provinciale per incendi che hanno coinvolto sterpaglie e cassonetti.

Pompieri in azione anche a Gallarate per un rogo, che è divampato nell’area verde di via Boschina e a Somma Lombardo, in via Milano, dove le fiamme stavano interessando una cantina. Sul posto l’autopompa di Somma Lombardo, l’autopompa di Ispra e di Tradate, l’autobotte di Busto Arsizio e il carro aria di Varese. Fortunatamente non ci sono stati feriti, danni invece al locale.

Rosella Formenti