Gallarate, scaldaletto elettrico scatena un incendio: tre persone ferite, fra loro una donna di 85 anni

Gallarate (Varese), 3 gennaio 2025 – Uno scaldaletto elettrico malfunzionante che fa da “miccia” e scatena un piccolo incendio nella camera da letto di un appartamento. È questa l’ipotesi più accreditata dai vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio, che sono intervenuti intorno a mezzogiorno e mezzo in via Battisti a Gallarate. T re le persone rimaste leggermente intosiccate, con un’anziana di 85 anni rimasta anche lievemente ustionata ma che per fortuna non è in pericolo di vita. Due persone, fra cui l’anziana, sono state portate in codice giallo al Sacco di Milano; la terza, sempre in codice giallo, al pronto soccorso di Gallarate. L’intervento dei pompieri si è concluso intorno alle 14.