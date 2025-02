Incendio all’azienda di materiale plastico. È il secondo episodio in quattro giorni

Ancora fiamme in via Gran Sasso: nella notte un nuovo incendio ha colpito l’azienda di materiale plastico, già teatro di un rogo solo quattro giorni fa. Questa volta è stata devastata la parte del capannone che era rimasta intatta nel precedente episodio. L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando alcuni abitanti hanno notato il fumo denso levarsi dalla struttura. Solo alle 5.40 le fiamme sono state finalmente arginate, dopo ore di intenso lavoro da parte dei pompieri. Sul posto anche il sindaco Marco Giudici, che ha voluto seguire personalmente la situazione. Ancora un mistero le cause dell’incendio, scoppiato quando l’azienda era priva di alimentazione elettrica. Saranno ora i vigili del fuoco, con il supporto dei tecnici specializzati, a condurre gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull’accaduto.