Inaugurazione Maxi Panchina a Bernate Ticino: Ripulita in tempo

Vandalizzata e ripulita a poche ore dal taglio del nastro. La nuova e prima Grande Panchina, installata nella Città metropolitana di Milano, su un ramo del Ticino, a Bernate, è stata vandalizzata poche ore prima della cerimonia: imbrattata con scritte di vernice bianca. Per gli organizzatori è stata una corsa contro il tempo ed è stato tutto ripulito per inaugurare l’installazione artistica. Un evento nato dallo sforzo di diverse realtà.

Le Big Bench, panchine giganti, nascono in Piemonte per volontà del designer Chris Bangle, qui trasferitosi insieme alla famiglia. È lui a realizzare la prima panchina gigante a Clavesana nel 2010. Le vuole così per incoraggiare gli adulti a riscoprire l’arte della meraviglia, osservando il territorio con occhi diversi. Solitamente sono situate in punti panoramici su terreni accessibili al pubblico, fanno parte di un’esperienza collettiva che tutti possono sperimentare e condividere. Non godono di finanziamenti pubblici ma nascono grazie a donazioni private.

Il progetto è gestito dall’associazione “The big bench community project“, il cui obiettivo è, fra l’altro, sostenere le comunità locali e gli artigiani.

All’inaugurazione erano molte le autorità presenti: i sindaci di Bernate e di altri Comuni vicini, il senatore Massimo Garavaglia, il presidente del Parco Ticino Cristina Chiappa, l’assessore regionale Gianluca Comazzi. In Lombardia grandi panchine sono a Rogno, Edolo, Riva di Solto, Incudine, Darfo Boario Terme, Pilzone, Sale Marasino, Capo di Ponte, Paspardo, Monasterolo Cafasse, Breno, Parre, Lozio e Rovato.

Christian Sormani