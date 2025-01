Inaugurato l’asilo nido di Giubiano

Prima campanella all’asilo nido “Le Costellazioni” di Giubiano dopo la ristrutturazione. Ieri mattina il via alle attività alla presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti. "Aprire una scuola tutta nuova, accogliente, efficiente e sicura è una vittoria di tutta la città che mette i cittadini più piccoli al primo posto e potenzia i servizi per l’infanzia", ha detto il primo cittadino affiancato dagli assessori Perusin, Dimaggio, Civati e San Martino. Presenti circa 30 bambini che hanno varcato per la prima volta le porte della struttura rinnovata. "I Comuni oggi fanno le vere politiche per la natalità – ha proseguito il sindaco – anche attraverso azioni come questa dell’apertura del nido che va a potenziare ed ampliare l’offerta di servizi educativi per le famiglie varesine".

La riqualificazione dell’asilo è stata realizzata grazie alle risorse del Pnrr ottenute dal Comune, per un intervento costato circa un milione e 400mila euro. L’asilo potrà accogliere fino ad oltre 60 alunni, incrementando così l’offerta per l’infanzia a Varese. "La città potenzia ancora di più i suoi servizi per bambini e famiglie puntando in modo deciso al benessere dei più piccoli – ha detto l’assessora Rossella Dimaggio –, un ambito poi che è già interessato dall’iniziativa dei nidi gratis. Inoltre questo asilo costituisce un vero e proprio polo per l’infanzia dedicato al quartiere di Giubiano perché nello stesso parco troviamo questo nuovissimo nido, una scuola per l’infanzia e la primaria Medea. Insomma un centro dove i genitori possono accompagnare i propri figli dai primi mesi ai 10 anni della loro vita".

I lavori di riqualificazione del nido Le Costellazioni sono terminati dopo 357 giorni, con un mese di anticipo sui tempi previsti. L’intervento ha riguardato il completo adeguamento della struttura e un ridisegno degli spazi, tra comfort, efficienza e sicurezza. "Si tratta del terzo progetto per la città già concluso con i fondi europei – ha detto l’assessore Andrea Civati – dopo l’acquisto dei 9 bus elettrici e il restauro di Villa Augusta a Giubiano".

L.C.