Inaugurato il volo diretto per Hong Kong

Nuovo collegamento diretto di Dhl Express Italy da Malpensa allo scalo di Hong Kong, cinque i voli settimanali. Il primo volo è decollato alle 02.10 del 3 aprile dallo scalo varesino, sempre più centrale nella strategia di Dhl Express, per raggiungere dopo circa dodici ore quello asiatico ed è stato effettuato con un Boeing 777F, aeromobile di ultima generazione che, grazie alla sua tecnologia a basso consumo di carburante ed una capacità di carico utile massimo di 102.010 chilogrammi, si integra perfettamente nell’obiettivo di sostenibilità del Gruppo Dhl, tra i leader mondiali nel trasporto espresso internazionale, di raggiungere le zero emissioni entro il 2050. Afferma Nazzarena Franco, Ceo Dhl Express Italy: "L’Asia ospita alcuni dei mercati in più rapida crescita al mondo e la posizione strategica del nostro Hub di Hong Kong apre le porte a molte opportunità per le imprese italiane che vogliono espandere il proprio business in questa parte del mondo. Con questo nuovo volo diretto saremo in grado di connettere in maniera sicura e affidabile tutte quelle aziende che vorranno espandersi nel territorio asiatico". Oggi a Malpensa sono 58 i movimenti aerei giornalieri di DHL mentre l’impianto di smistamento pacchi è in grado di processare più di 38 mila pezzi all’ora. Ieri mattina invece per problemi di depressurizzazione un volo cargo Dhl appena decollato da Malpensa è dovuto rientrare. Nel frattempo in pista era già stato attivato il protocollo di emergenza: sul posto vigili del fuoco e personale sanitario del 118 a bordo di ambulanza e automedica. L’atterraggio si è svolto senza problemi.

R.F.