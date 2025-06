Inaugurate quattro colonnine Sos: "Per una città più pronta e umana"

Sono state inaugurate a Gallarate quattro colonnine Sos collocate nei parchi, utili per la sicurezza urbana e la tutela degli spazi pubblici. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Andrea Cassani, l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna, il presidente del Consiglio comunale Marco Colombo, l’assessore alla Cultura Claudia Mazzetti e il consigliere Luigi Galluppi. Le colonnine sono facilmente riconoscibili e utilizzabili da chiunque. Consentono di chiedere aiuto in pochi secondi premendo il tasto Sos, collegato direttamente alla Polizia locale o ai soccorsi anche senza disporre di un cellulare. Un sistema semplice, pensato soprattutto per le fasce più deboli della popolazione come anziani e minori.

Spiega l’assessore Dall’Igna: "Anche se oggi la maggior parte delle persone ha con sé un cellulare, queste colonnine sono pensate per chi non ce l’ha o non è in grado di usarlo nel momento del bisogno. Sono un presidio immediato, una forma di sicurezza di prossimità rivolta a chi vive le nostre strade e le aree verdi, a chiunque possa trovarsi in difficoltà".

L’iniziativa rientra nel programma elettorale dell’Amministrazione guidata dal sindaco Cassani e nel più ampio piano di rafforzamento della presenza istituzionale sul territorio, portato avanti in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. "Questa colonnina Sos – continua Dall’Igna – è molto più di un dispositivo tecnico: è un segno di vicinanza concreta alla vita quotidiana dei cittadini. Un piccolo gesto che può salvare una vita. È anche un messaggio chiaro: vogliamo una città sempre più attenta, pronta e umana". Le colonnine sono state installate in quattro punti: via Trombini (Parco Don Giussani), viale Milano, via Carlo Noè (Parco Bassetti) e via delle Rose (area verde adiacente).

Si tratta di aree frequentate quotidianamente da famiglie, anziani e bambini, dove la presenza di un presidio d’emergenza è importante. Conclude Dall’Igna: "Le colonnine sono un segnale concreto di attenzione alla sicurezza diffusa nei nostri quartieri".

Rosella Formenti