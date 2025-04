Tecnologia e presenza in strada. Albatros e Polizia locale insieme nelle aree sensibili del territorio

Tre sono gli ambiti di intervento previsti dal progetto Legnano SiCura: attività per la sicurezza sociale-educativa di strada; potenziamento ed efficientamento del sistema di videosorveglianza esistente con un nuovo software di ricerca/tracciamento e, infine, i servizi operativi e di prossimità della Polizia locale, anche con l’ausilio di unità cinofile.

Il primo ambito vede la cooperativa Albatros come coordinatrice delle tre azioni previste: eventi e iniziative avranno al centro l’area del Parco Falcone Borsellino/Area Cantoni/Parco di via Diaz (con laboratori educativi, uscite pomeridiane e/o serali con la postazione mobile per promuovere azioni che limitino i rischi legati al consumo di droga e alcool ed eventi di animazione) e l’area Stazione, in questo secondo caso da realizzarsi in sinergia con il Check Point. Previsti anche eventi di sensibilizzazione in piazza Butti e lungo via Venegoni. Per gli interventi al Parco Falcone Borsellino e in area Stazione la cooperativa Albatros si avvarrà della collaborazione di Street Art Academy, associazione di musicisti, artisti, ballerini specializzati nella cultura Hip Hop.

Per quanto riguarda gli interventi di videosorveglianza, invece, le nuove azioni non comporteranno l’acquisto di nuove attrezzature rispetto all’impianto oggi in uso: sarà la fornitura di un nuovo software compatibile a permettere di monitorare e gestire in maniera ottimizzata gli ambienti urbani, consentendo di monitorare aree specifiche della città, in tempo reale e ottimizzare la ricerca di eventi specificatamente individuati. Gli interventi operativi di Polizia locale, infine, verranno messi in campo anche con l’impiego di unità cinofile e sono finalizzati a prevenire e contrastare condotte illecite: ieri il primo, con quattro sanzioni per ubriachezza molesta in via Pietro Micca.

P.G.