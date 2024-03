Inaugurata l’ambulanza donata alla Croce Azzurra in ricordo di Alen

Da lunedì mattina è operativa la nuova ambulanza, la 610, in dotazione alla Croce Azzurra buscatese. E’ stata formalmente inaugurata domenica al termine della messa che si è svolta nella chiesa parrocchiale a cui è seguita la benedizione del mezzo, in piazza, alla presenza di un folto gruppo di volontari guidati dalla presidente Raffaella Marzocca. La nuova ambulanza è stata acquistata grazie alla donazione di un turbighese, Alessandro Fornara, a ricordo di Alen D’Amico, il giovane turbighese morto in un incidente stradale alle prime luci dell’alba dello scorso 21 maggio. Fornara era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 25 settembre 2018 a Galliate, riportando numerose ferite e contusioni. Una volta guarito Fornara ha voluto ringraziare i soccorritori e i medici donando un’ambulanza alla Croce Rossa di Novara. La sua generosità non si è fermata a quella prima donazione: nei mesi scorsi ha fatto altrettanto con la Croce Azzurra che, grazie anche ai contributi del 5x1000, ha potuto acquistare ed attrezzare questo nuovo mezzo di soccorso. Attualmente la Croce Azzurra di Buscate vanta quattro ambulanze e cinque automezzi, con i quali fa fronte alle circa 350 richieste di intervento ogni mese.

G.Ch.