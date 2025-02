In un cantiere operai senza contratto

I controlli effettuati dall’Ispettorato territoriale del lavoro in collaborazione con il Nucleo tutela lavoro dei Carabinieri ha portato alla scoperta a Varese di lavoratori in nero in un cantiere per la ristrutturazione di un albergo. All’interno c’erano 7 operai, tutti cinesi, 4 di loro senza regolare contratto di lavoro impegnati nella demolizione e ricostruzione di parti murarie, nel rifacimento di impianti idrici ed elettrici e sostituzione della pavimentazione. L’impresa affidataria dei lavori è intestata a un cittadino italiano e ha sede legale a Milano, il committente è la società proprietaria dell’albergo, il cui amministratore è un cittadino cinese. Nel corso dell’ispezione si è scoperto che alcuni lavoratori vivevano all’interno del cantiere, dove erano stati collocati materassi, fornelli elettrici e vettovaglie. L’attività al termine dei controlli è stata sospesa sia per la presenza di lavoro nero sia per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Per tale motivo è stato richiesto l’intervento della Polizia locale e dei tecnici comunali per verificare la regolarità delle autorizzazioni edilizie. Ros.Fo.