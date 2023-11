In mostra a Varese le opere di Alberto Croce figlio dell’eroe partigiano

Fino a venerdì 17 novembre Villa Recalcati ospiterà i quadri di Alberto Croce, figlio del tenente colonnello Carlo Croce, comandante del gruppo partigiano che combatté la Battaglia di San Martino a Duno nel 1943. Morì nel 1944, quando Alberto aveva 11 anni, e fu insignito con la medaglia d’oro al valor militare alla memoria. L’iniziativa propone una selezione di opere individuate all’interno della raccolta custodita da Luigi Sansone, critico d’arte e curatore della mostra. L’estrema difesa sul campo di battaglia, la cattura e la morte del padre e le fughe con la famiglia hanno lasciato una traccia profonda non solo nella vita dell’artista, ma anche nella sua produzione. La mostra segue le celebrazioni per gli 80 anni della Battaglia del San Martino, dopo la commemorazione che si è svolta lo scorso 15 ottobre in cima al monte. "Ho avuto la fortuna di conoscere Alberto Croce quando ero sindaco di Cassano Valcuvia allestendo la sala dedicata al colonnello Croce - commenta il presidente della Provincia Marco Magrini - ha lasciato le sue opere agli amici per farle conoscere, noi abbiamo pensato di allestire questa mostra per celebrare l’artista e il rapporto con il padre con il quale aveva un forte legame". La mostra è visitabile a ingresso libero nell’atrio di Villa Recalcati dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12:30. Lorenzo Crespi