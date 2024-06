In fin di vita dopo un tuffo nel lago

È stato trasportato in gravissime condizioni, all’ospedale di Desenzano, un turista tedesco che ieri pomeriggio, poco dopo le 13, si è tuffato dalla barca, al largo di Sirmione, e ha accusato un malore. L’uomo, un 65enne, era in barca con altre sei persone, tra cui il fratello, che lo ha visto cianotico e ha tentato di soccorrerlo. In loro aiuto sono intervenute altre due persone che si trovavano su un gommoncino e che hanno caricato il 65enne a bordo e lo hanno portato al porto di Sirmione, da dove è stato trasferito a Desenzano. Sul posto sono intervenute la guardia costiera e la polizia locale di Sirmione.